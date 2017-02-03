Кличко обіцяє розпочати будівництво метро на Виноградар у грудні 2017 року

Київська міська влада планує протягом трьох років ввести в експлуатацію дві нові станції метрополітену – "Проспект Правди" і "Мостицька", будівництво може розпочатися вже в грудні 2017 року.

Про це повідомила прес-служба КМДА з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка, пише Інтерфакс-Україна.



"За попередніми розрахунками, станції "Мостицька" і "Проспект правди" ми можемо відкрити протягом трьох років", - сказав він під час виїзної наради на станції метро "Сирецька".





За його словами, наразі триває експертиза та розробка проекту будівництва, вартість якого орієнтовно оцінюється в 5 млрд грн.



Мер також зазначив, що зацікавленість у проектах з будівництва метро під час зустрічі з ним озвучив управляючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) з питань інфраструктури Томас Майєр.



"ЄБРР проявляє зацікавленість в тому, щоб приєднатися до фінансування будівництва метро", - сказав Кличко.



Водночас, за його словами, будівництво метро на Троєщину буде можливим лише після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.