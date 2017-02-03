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Кличко обіцяє розпочати будівництво метро на Виноградар у грудні 2017 року

П'ятниця, 3 лютого 2017, 12:17

Київська міська влада планує протягом трьох років ввести в експлуатацію дві нові станції метрополітену – "Проспект Правди" і "Мостицька", будівництво може розпочатися вже в грудні 2017 року.

Про це повідомила прес-служба КМДА з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка, пише Інтерфакс-Україна.

"За попередніми розрахунками, станції "Мостицька" і "Проспект правди" ми можемо відкрити протягом трьох років", - сказав він під час виїзної наради на станції метро "Сирецька".

 



За його словами, наразі триває експертиза та розробка проекту будівництва, вартість якого орієнтовно оцінюється в 5 млрд грн.

Мер також зазначив, що зацікавленість у проектах з будівництва метро під час зустрічі з ним озвучив управляючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) з питань інфраструктури Томас Майєр.

"ЄБРР проявляє зацікавленість в тому, щоб приєднатися до фінансування будівництва метро", - сказав Кличко.

Водночас, за його словами, будівництво метро на Троєщину буде можливим лише після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.

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метрополітен Кличко
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