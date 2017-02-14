У 2016 році "Газпром" збільшив поставки газу в ОРДЛО на 41%

У 2016 році російський "Газпром" поставив на непідконтрольні Україні території Луганської та Донецької областей 2,39 млрд кубометрів природного газу, що на 40,6% або на 0,69 млрд більшому ніж у 2015 році.

Про це йдеться в квартальній звітності "Газпрому", пише liga.net.

У документі говориться, що в 2016 році поставки в Україну становили 2,39 млрд кубометрів. У той же час, "Нафтогаз" перестав купувати газ у російського холдингу в листопаді 2015 року. Таким чином, ці поставки здійснювалися на території, непідконтрольні владі України.

За нинішніми цінами (більше 200 дол. за тисячу уубометрів) вартість поставленого газу становить близько 500 млн дол. За середньої експортної ціни "Газпрому" (154 дол. за тис. кубометрів) - близько 370 млн дол.

У 2015 році "Газпром" поставив на непідконтрольну українській влади територію Донбасу 1,7 млрд кубометрів газу за ціною 186 дол. за тис. кубометрів, випливає зі звітності "Газпрому" за 2015 рік і даних "Нафтогазу".

Річний обсяг поставок в Україну в 2015 році "Газпром" оцінив в 7,827 млрд кубометрів. За даними "Нафтогазу", він закупив 6,12 млрд кубометрів.

Таким чином, за два роки, російський монополіст в ОРДЛО поставив 4,1 млрд кубометрів природного газу.

Як повідомлялося, "Газпром" почав поставки в самопроголошені Донецьку та Луганську республіки з 19 лютого в односторонньому порядку. Газ транспортується через газовимірювальні станції (ГВС) Прохорівка і Платово.

"Нафтогаз" неодноразово заявляв, що поставки газу через ці ГВС суперечать контрактом і компанія не збирається їх оплачувати.