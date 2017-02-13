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Петренко каже, що жодна DDoS-атака на держреєстри не була успішною

Понеділок, 13 лютого 2017, 18:44

Жодна DDoS-атака на державні реєстри не була успішною і не призвела до зміни даних.

Про це повідомив міністр юстиції Певло Петренко агентству "Інтерфакс-Україна".

"За минулий рік було досить багато DDoS-атак на наші реєстри, але в жодному випадку не було зовнішнього втручання в сам реєстр. Тобто ці DDoS-атаки не були успішними. Коли бачили, що реєстр не працює, це була зовнішня атака, це були навантаження на реєстр, але жодного випадку успішної зміни інформації в реєстрі не було зафіксовано", - сказав він.

При цьому Петренко додав, що DDoS-атаки на державні реєстри "здійснювалися як з території Росії, так і з території України".

Він наголосив, що інформація про атаки на державні реєстри є інструментом у схемах рейдерських захоплень.

"Це чергова інформаційна атака на Мін'юст. Ми пов'язуємо її з тим, що багатьом групам, які займалися незаконними, рейдерськими захопленнями майна, наразі дуже некомфортно працювати на українському ринку", - сказав він.

За словами Петренка, після введення кримінальної відповідальності для реєстраторів за незаконні дії, пов'язані з втручанням і змінами в держреєстрі, "кількість бажаючих брати участь у таких схемах серед реєстраторів зменшилася в рази, тому запускаються інформаційні провокації, що реєстри атакуються і що реєстри можна зламати", - сказав він.

Петренко наголосив, що питання безпеки держреєстрів перебувають під контролем Ради національної безпеки і оборони.

Як відомо, Міністерство фінансів та Державне казначейство України втратили 3 терабайти інформації внаслідок хакерської атаки в грудні 2016 року.

Більше про хакерські атаки читайте у статті "Україна програє кібервійну. Хакери атакують державні фінанси".

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