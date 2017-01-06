Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 27 за долар

Національний банк знизив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на 10 січня до 27,02 гривні за долар.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,61 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,4547грівні.

Нагадаємо, 6 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,05-27,25 гривні за долар.

Економічна правда