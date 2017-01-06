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Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 27 за долар

П'ятниця, 6 січня 2017, 18:58

Національний банк знизив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на 10 січня до 27,02 гривні за долар.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,61 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,4547грівні.

Нагадаємо, 6 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,05-27,25 гривні за долар.

Економічна правда

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