Всі розділи
Укр / Рус

Курс біткоінів обвалився, показавши максимальне падіння за 2 роки

Четвер, 5 січня 2017, 20:30

Курс криптовалюти біткоінів, який в перші дні 2017 року перевищив психологічно важливу позначку в 1000 доларів вперше за 4 роки, обвалився в четвер, показавши максимальне падіння за два роки.

Про це повідомляє MarketWatch, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними CoinDesk, до 18:00 у четвер курс біткоінів становив 988,64 долара, що на 12,5% нижче рівня середи.

Протягом сесії падіння курсу криптовалюти досягало 21%.

Як повідомлялося, минулого понеділка біткоін торгувався в середньому на рівні 1 025 долара.

У минулому році криптовалюта виросла в ціні більш ніж в два рази, а сума всіх біткоінів в світовому обороті досягла рекордних 14 млрд доларів.

Експерти пов'язують зростання біткоінів в 2016 році з підвищенням геополітичних ризиків, оскільки останнім часом криптовалюта виступає як захисний актив. Попит на біткоіни підвищився на тлі побоювань прискорення зростання ставок в США і торгових воєн Штатів з Китаєм.

Біткойн, створений в 2008 році програмістом або групою програмістів, відомих під ніком Сатосі Накамото, є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валютам.

Він являє собою програмний код, який не регулюється жодною країною або банківським наглядовим органом у світі. Не має єдиного емісійного центру.

При цьому емісія біткоінів обмежена алгоритмічно: теоретично кожен власник потужного комп'ютера може "добути" біткоіни шляхом використання обчислювальних потужностей, проте існує граничний обсяг загальної кількості грошей в обороті.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

валюта
Матеріали за темою
НБУ на додатковому аукціоні купив у банків 3,8 мільйона доларів 4 січня 2017, 19:06
Нацбанк оголосив додатковий аукціон з купівлі валюти 4 січня 2017, 16:01
НБУ купив у банків 20 мільйонів доларів 4 січня 2017, 15:12
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті