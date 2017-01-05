Курс біткоінів обвалився, показавши максимальне падіння за 2 роки

Курс криптовалюти біткоінів, який в перші дні 2017 року перевищив психологічно важливу позначку в 1000 доларів вперше за 4 роки, обвалився в четвер, показавши максимальне падіння за два роки.

Про це повідомляє MarketWatch, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними CoinDesk, до 18:00 у четвер курс біткоінів становив 988,64 долара, що на 12,5% нижче рівня середи.

Протягом сесії падіння курсу криптовалюти досягало 21%.

Як повідомлялося, минулого понеділка біткоін торгувався в середньому на рівні 1 025 долара.

У минулому році криптовалюта виросла в ціні більш ніж в два рази, а сума всіх біткоінів в світовому обороті досягла рекордних 14 млрд доларів.

Експерти пов'язують зростання біткоінів в 2016 році з підвищенням геополітичних ризиків, оскільки останнім часом криптовалюта виступає як захисний актив. Попит на біткоіни підвищився на тлі побоювань прискорення зростання ставок в США і торгових воєн Штатів з Китаєм.

Біткойн, створений в 2008 році програмістом або групою програмістів, відомих під ніком Сатосі Накамото, є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валютам.

Він являє собою програмний код, який не регулюється жодною країною або банківським наглядовим органом у світі. Не має єдиного емісійного центру.

При цьому емісія біткоінів обмежена алгоритмічно: теоретично кожен власник потужного комп'ютера може "добути" біткоіни шляхом використання обчислювальних потужностей, проте існує граничний обсяг загальної кількості грошей в обороті.