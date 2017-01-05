Міжнародні резерви НБУ за 2016 рік зросли на 17% до 15,53 мільярда доларів

За минулий рік міжнародні резерви зросли на 2,2 мільярда доларів, або на 17% і на 1 січня 2017 року становили 15,539 мільярда доларів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається, за місяць резерви зросли на 1,8%. Зростання резервів у грудні забезпечили надходження на користь Уряду на суму 607,9 млн доларів. Ці кошти Україна отримала з двох джерел – від розміщення ОВДП, номінованих в доларах США, на суму 550,4 млн доларів, а також 55,1 млн євро від Європейської комісії.

"Водночас кошти з резервів було спрямовано на платежі Уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті. На ці цілі з резервів було витрачено 140.9 млн. дол, у тому числі 119.8 млн. Дол. - на погашення та обслуговування ОВДП, номінованих в доларах", - повідомляє прес-служба НБУ.

Крім того, наприкінці грудня посилилася волатильність на міжбанківському валютному ринку. Сприятливий вплив фундаментальних факторів, які забезпечували надходження валютної виручки від експорту зернових та соняшникової олії, був нівельований тимчасовими чинниками.

Відповідно, Національний банк лише протягом останнього тижня грудня провів три аукціони з продажу іноземної валюти, під час яких задовільнив заявки учасників на загальну суму 202.7 млн. дол.

В цілому протягом грудня Національний банк купив під час аукціонів 115.0 млн. дол, продав – 234.4 млн. дол. Чистий продаж іноземної валюти Національним банком протягом останнього місяця року становив 119.4 млн. дол.

"Одним з основних джерел їх збільшення стали валютні інтервенції Національного банку. Завдяки сприятливій ціновій кон'юнктурі на зовнішніх ринках у квітні-липні та надходженню валютної виручки від експорту продовольчих товарів з кінця вересня чиста купівля іноземної валюти Національним банком минулого року становила 1.6 млрд дол", - йдеться в повідомленні НБУ .

Також збільшенню резервів сприяло надходження третього траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування (EFF) на суму 1 млрд. дол, а також пов'язаного з програмою МВФ офіційного фінансування. А саме – 1 млрд. дол. від розміщення єврооблігацій Міністерством фінансів під гарантії Уряду США.

Водночас, як раніше і попереджав Національний банк, обсяг міжнародних резервів на кінець 2016 року виявився нижчим за офіційний прогноз НБУ, опублікований в Інфляційному звіті наприкінці жовтня.

Оприлюднений прогноз грунтувався на припущенні про успішне завершення третього перегляду програми EFF у 2016 році. За цим базовим сценарієм НБУ очікував, що четвертий транш від МВФ на суму 1.3 млрд. дол. надійде до кінця минулого року.

"В цьому випадку, а також у разі надходження 600 млн. євро від Єврокомісії до кінця року, на кінець 2016 року міжнародні резерви мали зрости до 17.5 млрд. дол. Відповідно, неотримання цього фінансування призвело до того, що фактичний обсяг резервів виявився на 2 млрд. дол. менший за прогнозований", - повідомляє прес-служба регулятора.

В НБУ також зазначили, що за результатами 2016 року обсяг міжнародних резервів України покриває 3.7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань, поточних операцій Уряду та Національного банку.