Залишки по субсидіях склали 12 мільярдів гривень - Розенко

Залишки бюджетних коштів по субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг за підсумками минулого опалювального сезону склали 12 мільярдів гривень.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в інтерв'ю одному з українських телеканалів, передає УНІАН.

Як зазначив віце-прем'єр, з урахуванням більш холодної погоди в опалювальний сезон 2016/2017 реальний залишок коштів, який можна буде монетизувати, стане очевидним не раніше лютого.

"Якщо взяти попередній опалювальний сезон, у нас сформувалася серйозна сума залишків - до кінця отопсезона 2015/16 років ця сума склала приблизно 12 мільярдів гривень. Але чому ця сума залишків сформувалася? В першу чергу тому, що ми свідомо пішли на завищення певних нормативів споживання, щоб людям було спокійно", - сказав він.

При цьому віце-прем'єр зазначив, що в поточному опалювальному сезоні споживання енергоресурсів виросло у всіх категорій споживачів, тому варіанти їх монетизації будуть розглянуті урядом пізніше.

Нагадаємо, за оцінками Мінсоцполітики, кількість сімей-субсідіантов в опалювальному сезоні 2016-2017 років складе 8,5 мільйона, при цьому, за інформацією Мінфіну, в 2016 році бюджетні витрати на субсидії перевищать 40 мільярдів гривень.

За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, монетизація субсидій, які отримує населення України від держави на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, дозволить запустити ринок газу для населення, в результаті чого споживачі зможуть вибирати для себе постачальника газу.