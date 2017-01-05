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Залишки по субсидіях склали 12 мільярдів гривень - Розенко

Четвер, 5 січня 2017, 17:50

Залишки бюджетних коштів по субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг за підсумками минулого опалювального сезону склали 12 мільярдів гривень.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в інтерв'ю одному з українських телеканалів, передає УНІАН.

Як зазначив віце-прем'єр, з урахуванням більш холодної погоди в опалювальний сезон 2016/2017 реальний залишок коштів, який можна буде монетизувати, стане очевидним не раніше лютого.

"Якщо взяти попередній опалювальний сезон, у нас сформувалася серйозна сума залишків - до кінця отопсезона 2015/16 років ця сума склала приблизно 12 мільярдів гривень. Але чому ця сума залишків сформувалася? В першу чергу тому, що ми свідомо пішли на завищення певних нормативів споживання, щоб людям було спокійно", - сказав він.

При цьому віце-прем'єр зазначив, що в поточному опалювальному сезоні споживання енергоресурсів виросло у всіх категорій споживачів, тому варіанти їх монетизації будуть розглянуті урядом пізніше.

Нагадаємо, за оцінками Мінсоцполітики, кількість сімей-субсідіантов в опалювальному сезоні 2016-2017 років складе 8,5 мільйона, при цьому, за інформацією Мінфіну, в 2016 році бюджетні витрати на субсидії перевищать 40 мільярдів гривень.

За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, монетизація субсидій, які отримує населення України від держави на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, дозволить запустити ринок газу для населення, в результаті чого споживачі зможуть вибирати для себе постачальника газу.

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субсидії Мінсоцполітики
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Коментарі — 10
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IP: 95.134.242.---Oleg Bugaets05.01.2017 22:18
дивно таке чути від Розенка-з мене зняли минулого сезону 925грн субсидій як мною невикористані-не знаю за інших
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IP: 130.180.212.---Stelja05.01.2017 22:11
Вони поздихають, коли віддадуть гроші людям. Тому підвищено ціну газу за м3, зменшено розмір субсидії, а ще буде холодніша зима. От і заплатять люди більше, тим, що сидять на газі. А Розенко з розумним виглядом буду говорити про менетизацію, але в цьому році буде пшик, а не монетизація! От собі вони роблять "монетизацію" із превеликим задоволенням!
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IP: 178.136.11.---Валерий Фабрикант05.01.2017 21:47
Излишки по субсидия получились потому, что цены на коммунальные тарифы, с которых получают субсидии, завышены минимум в два раза. Еще надо упомянуть прибыль нафтогаза в 25 млрд грн. Так что, будем помирать от голода, но в тепле.
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IP: 78.111.189.---Oleg Shelenin05.01.2017 21:23
Мавра Новикова:
++++
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IP: 82.193.99.---Николай Харевский05.01.2017 21:03
Гроші не залишились, а людям ВІДМОВИЛИ надати субсидії.
Просто Мінсоцполітики не… РОЗВЕРНУЛОСЬ належним чином, а Розенко покриває цю недоробку підконтрольного міністерства.
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