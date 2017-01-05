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Нацполіція закрила провадження щодо Бахматюка і "ВіЕйБі Банку"

Четвер, 5 січня 2017, 16:50

Національна поліція України закрила ініційоване Національним банком кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій службових осіб ВіЕйБі Банку і його власника, глави ради директорів агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка в зв'язку з відсутністю складу правопорушення.

Про це, з посиланням на прес-службу "Укрлендфармінг", передає "Інтерфакс-Україна".

"Досудовим розслідуванням факти розкрадання коштів не встановлені. В той же час доведено вчинення посадовими особами дій, спрямованих на виконання взятих банком зобов'язань щодо своєчасного повернення їх депозитних вкладів", - цитується в повідомленні прес-служби постанова слідчого.

Прес-служба уточнила, що лист з копією постанови направив колишньому керівнику ВіЕйБі Банку слідчий Нацполіціі, якій прокуратура доручила розслідувати цю виробництво, Віталій Сиченко.

Згідно з цим документом, як зазначається в прес-релізі, НБУ виділяв ВіЕйБі Банку рефінансування відповідно з законодавством, яке діяло на той час, а також під заставу, оціночна вартість якого більш ніж удвічі перевищувала суму рефінансування. Кошти були спрямовані за цільовим призначенням - на погашення вкладів фізосіб і підтримку фінансової стабільності установи, говориться в повідомленні.

В "Укрлендфармінге" додають, що факти зловживань, розкрадання коштів, змови з посадовими особами НБУ, списання кредитної заборгованості пов'язаних осіб в банку в період до введення тимчасової адміністрації протягом 2014 роки не виявлено.

"Хоча про цю справу я дізнався з повідомлення на сайті Нацбанку. Я припускав, що цим все і завершиться, так як таких доручень з боку прокуратури і перевірок поліцією і СБУ було багато - накопичено десятки томів", - прокоментував Бахматюк закриття кримінального провадження агентству " Інтерфакс-Україна ".

На його думку, регулярні необгрунтовані звинувачення на його адресу з боку глави Нацбанку Валерії Гонтаревої при поблажливому ставленні до власників інших неплатоспроможних банків свідчить про відсутність реального бажання вирішити проблему використання службового становища для нанесення шкоди агрохолдингам "Укрлендфармінг" і "Авангард", їх акціонерам і кредиторам .

Бізнесмен зазначив, що осудна йому главою Нацбанку сума боргу в 38 млрд грн повністю не відповідає дійсності, так як реальна заборгованість банків ВіЕйБі і "Фінансова ініціатива" перед Фондом гарантування вкладів фізосіб і НБУ становить 18 млрд грн.

"Глава Нацбанку зациклилася на мені. Її мета - привести створений мною найбільший в Євразії агрохолдинг до дефолту. Такі заяви і юридичні дії Нацбанку щодо акціонерів і менеджменту ВіЕйБі Банку я розцінюю як спробу рейдерського захоплення", - заявив Бахматюк.

Він вважає, що нова серія звинувачень може бути пов'язана з прагненням створити "Укрлендфармінгу" складності в підготовці до проведення посівної.

Бізнесмен підкреслив, що як і раніше готовий йти на компроміс з Нацбанком і пропонує мирову угоду для виплати всієї суми боргу з розстрочкою на сім років і можливістю збільшити заставу перед центробанком.

Як повідомлялося, ВіЕйБі Банк працював на фінансовому ринку України з 1992 року. Найбільшим його акціонером з кінця 2011 року опосередковано був Бахматюк (86,778%), який також контролював 100% акцій банку "Фінансова ініціатива".

НБУ 20 березня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ВіЕйБі Банку, а в червні того ж року визнав неплатоспроможним банк "Фінансова ініціатива".

Потім Нацбанк подав до суду п'ять позовів на Бахматюка про стягнення заборгованості по персональному договором поруки за зобов'язаннями цих кредитних установ, сумарно заборгувавших НБУ з рефінансування 10,9 млрд грн.

У вересні 2016 року НБУ опублікував інфографіку з портретом бізнесмена, в якій стверджував, що "Бахматюк винен державі, громадянам і бізнесу 37,9 млрд грн". У цю суму регулятор включив вже зазначену раніше заборгованість з рефінансування, а також 5,3 млрд грн боргу компаній бізнесмена перед держбанками і 21,7 млрд грн заборгованості двох його банків перед кредиторами на дату визнання їх неплатоспроможними.

У першій половині грудня 2016 року НБУ повідомив, що прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею "розкрадання в особливо великих розмірах" щодо можливих неправомірних дій службових осіб неплатоспроможного ВіЕйБі Банку і Бахматюка.

У свою чергу, Бахматюк поклав відповідальність за погіршення ситуації в банках на НБУ. За його словами, всі переговори з Нацбанком з питання поручительств завершувалися невдало. Бізнесмен також заявив, що його компанії досягли домовленості з державними банками про борги і з зовнішніми кредиторами про реструктуризацію єврооблігацій на 1 млрд доларів.

За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року ВіЕйБі Банк за розміром активів займав 16-е місце (23,973 млрд грн), серед 166 банків, що діяли в країні. Через квартал його активи впали до 11,426 млрд грн.

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IP: 110.77.221.---Максим Асгард05.01.2017 21:34
Мошенника Бахматюка уже оправдали.И так, под копирочку, по заказу будут вынесены все постановления следственных псевдоправоохранительных органов, где собственники банков будут признаны невиновными в аферах,связаных с хищением денежных средств вкладчиков.Даже законы физики:"НИЧТО НЕ ВОЗНИКАЕТ НИОТКУДА И НЕ ИСЧЕЗАЕТ В НИКУДА" будут бессильны для коррупционеров псевдоправоохранительных органов.По их коррупционной логике украденные денежные средства вкладчиков "расстворились" в неизвестном направлении.
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IP: 178.137.56.---karbov05.01.2017 17:42
Бахматюк - вор и друг президента Украины
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