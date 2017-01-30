Авдіївський коксохім Ахметова знеструмлено через обстріли

Авдіївський коксохімічний завод, найбільше в Європі коксохімічне підприємство, що входить до групи "Метінвест", після чергових обстрілів виявився знеструмлений і починає "гарячу" консервацію обладнання.

Про це генеральний директор підприємства Муса Магомедов написав у Facebook в понеділок ввечері.

"Щойно відбили останній ввід. Завод знеструмлено. Починаємо консервацію", - написав Магомедов.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі "Метінвесту", наразі передбачається "гаряча" консервація печей.

"Температуру в печах підтримуватимуть для збереження працездатності", - пояснили в прес-службі.

Водночас, вказали на загрозливу ситуацію як на заводі, так і в місті, у зв'язку з прогнозом про посилення морозів.

Кілька годин раніше Магомедов повідомляв: "станом на 18.00 із відновлення енергопостачання Авдіївки ситуація така: оглянуто лише частину лінії електропередач, розуміємо що обрив приблизно між Красненьким та Горлівською трасою, але через активні бойові дії уточнити не видається можливим".

"Відправлено запити до СЦКК, однак дозволів на проведення ремонтних робіт не отримано. Сподіваємося на вирішення цієї проблеми", - заявив він.

Раніше стало відомо, що через обстріли Авдіївка лишилася без води, електрики і тепла.

Як повідомлялося, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Так, протягом неділі там загинули четверо українських бійців, дванадцять було поранено, один травмований. У понеділок ще двоє бійців ЗСУ загинули і п'ятеро поранено.

Станом на понеділок бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.

У грудні минулого року Авдіївський коксохімічний завод вже зупиняв роботу через обстріли.

АКХЗ - найбільше в Європі коксохімічне підприємство. Випускає 31 вид продукції, основним з яких є кокс для металургії. Продукція постачається як на українські підприємства, так і закордонним компаніям. На частку АКХЗ припадає 23% українського ринку валового коксу.

З початку ведення бойових дій АКХЗ зупинявся 13 разів. Підприємство неодноразово зазнавало масованого обстрілу. На його території розірвалося понад 320 снарядів, дев'ять працівників загинули, понад 50 осіб дістали поранення.



АКХЗ входить до групи "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова.