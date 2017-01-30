OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Хвиля кібершахрайства, інтерв’ю з Томашом Фіалою та борги ФОПів, - головне за 30 січня.

Про валютну лібералізацію. Проект закону щодо валютної лібералізації має бути представлений у Верховній Раді до кінця березня 2017 року.

Також вже підготовлено пакет законопроектів, спрямованих на протидію зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон.

Про долар. 30 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,1-27,14 гривні за долар.

Про борги. Понад 600 тисяч українських фізосіб-підприємців мають податковий борг. А всього ФОПи повинні 1,556 млрд грн на загальнодержавному рівні і 2 млрд грн - місцевим бюджетам.

Про підключення до електромережі. Національна комісія, що здійснює Державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на засіданні у вівторок планує підвищити вартість приєднання до електричних мереж більше, ніж в 6 разів.

Про Януковича. Державна служба фінансового моніторингу викрила сотні фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних екс-президентом Віктором Януковичем та його оточенням у незаконний спосіб.

Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за цими матеріалами становить 201,7 млрд гривень.

Про Крим. Найбільші російські мобільні оператори МТС, "Мегафон" і "Білайн" можуть втратити федеральні ліцензії на зв'язок 3G, щоб не потрапити під санкції через роботу в окупованому Криму.

Тексти дня:

"Томаш Фіала: Без МВФ ми навіть до президентських виборів не дійдемо".

Чи чекає Україну в 2019 році дефолт, чому для України важливо виконувати вимоги МВФ, і яка реформа дозволить українській економіці зростати щорічно на 5%. Про це в інтерв'ю з гендиректором інвесткомпанії Dragon Capital Томашем Фіалою.

"Телефонна атака: Україну накрила хвиля кібершахрайства".

Довірливих і недосвідчених українців все частіше обкрадають через телефони і сайти. Рахунок іде на мільйони гривень. Зупинити хвилю кібершахрайства взялися депутати за допомогою нового закону.