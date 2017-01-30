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Суд відмовився арештувати центр кінного спорту Онищенка

Понеділок, 30 січня 2017, 15:39

Солом'янський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання детективів Національного антикорупційного бюро у накладенні арешту на центр кінного спорту Gut Einhaus у Німеччині, що опосередковано належить депутату Верховної Ради Олександру Онищенку.

Про це сказано в ухвалі суду від 26 січня, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відповідно до доводів детективів НАБУ, Онищенко купив центр кінного спорту в жовтні 2013 року через посередника-компанію Gut Einhaus Liegenschafts Gmb (Німеччина).

Сума купівлі становила 19,08 млн євро.

За даними слідства, оплата купівлі цього центру здійснювалася декількома траншами в період із березня 2014 року по травень 2016 року.

НАБУ просило суд заарештувати це майно на підставі того, що воно було нібито куплене за рахунок коштів, одержаних Онищенком незаконним шляхом.

Суд не знайшов доказів, що зазначений об'єкт було куплено за гроші, одержані від незаконної діяльності, і в арешті відмовив.

Як повідомлялося, 5 липня 2016 року Верховна Рада за зверненням Генеральної прокуратури схвалила позбавлення недоторканності, затримання й арешт депутата Онищенка.

Зі слів директора НАБУ Артема Ситника, у результаті діяльності компаній, близьких до депутата Онищенка, при реалізації договорів СД із компанією "Укргазвидобування" державі сумарно було нанесений збитків у розмірі близько 3 млрд гривень.

Нагадаємо, лише за 4 місяці після викриття схем Онищенка держава заробила на продажу газу в 6 разів більше, ніж за 3 роки діяльності цих схем.

Українські новини

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IP: 178.94.231.---Вікторія Скляр30.01.2017 15:57
Вот и дело Онищенко "поплыло". Бюро не может доказать схему по конюшням) по ходу основная тема по газовым схемам начнет сыпаться не дойдя до прокуратуры))
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