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Киянам пропонують розстрочку на комуналку на 5 років

П'ятниця, 27 січня 2017, 15:48

Центр комунального сервісу пропонує жителям столиці розстрочку боргів за житлово-комунальні послуги терміном на 5 років.

Про це повідомляє сайт ЦКС.

"Усі боржники, які ще не розстрочили (реструктуризували) свою заборгованість за житлово-комунальні послуги, отримають можливість  з 1 лютого по 31 березня укласти договір розстрочки боргу на особливо вигідних умовах, а саме строком до 60 місяців, без сплати першого внеску", - йдеться в повідомленні.

Для укладення договору необхідно звернутись із заявою до бухгалтера з нарахувань, який проводить прийом у ЖЕО. До заяви необхідно додати копію паспорта власника/співвласника, копію ідентифікаційного коду та копію правовстановлюючих документів на квартиру.

Заява на укладення договору розстрочення заборгованості може бути подана у паперовому вигляді шляхом вкладення її до скриньок, які розміщені в кожному сервісному центрі, або в електронному вигляді через сайт ЦКС або через Google forms.

У ЦКС наголосили, що укладення договору розстрочки боргу дозволить уникнути нарахування штрафних санкцій, арешту майна та його примусової реалізації, обмеження виїзду за межі України та кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду.

Українська правда.Київ

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