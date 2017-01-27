НБУ відніс Фортуна-банк до категорії неплатоспроможних

26 січня 2017 року правління Національного банку прийняло рішення "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Фортуна-банк" до категорії неплатоспроможних".

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

За результатами діагностичного обстеження "Фортуна-банк", проведеного у першій половині 2016 року, у липні 2016 року затверджено необхідний обсяг докапіталізації банку.

Відповідно до діагностичного обстеження усі банки другої двадцятки за розміром активів, які потребували докапіталізації, повинні були забезпечити позитивне значення регулятивного капіталу станом на 1 січня 2017 року.

"Фортуна-банк" подав до НБУ план реструктуризації, який передбачав виконання низки заходів з метою докапіталізації банку.

"Протягом 2016 року керівництво та власник істотної участі банку вживали заходи для виконання вимог з докапіталізації. Зокрема, шляхом погашення кредитів позичальників - пов’язаних осіб, спрямування коштів субординованого боргу в основний капітал банку", - йдеться у повідомленні.

Однак, здійснені керівництвом "Фортуна-банк" та власником істотної участі цього банку заходи щодо його докапіталізації були недостатніми для забезпечення позитивного значення регулятивного капіталу станом на 1 січня 2017 року.

Національний банк наголошує, що 91% (2 167 особи) усіх вкладників АТ "Фортуна-банк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом.

Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 96 млн. грн.

Економічна правда