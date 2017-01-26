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Гройсман хоче продавати електроенергію за кордон

Четвер, 26 січня 2017, 19:26

Україна має розвивати експорт електроенергії та продавати вироблену електроенергію за кордон, що сприятиме розвитку економіки і забезпеченню енергетичної незалежності.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, спілкуючись із журналістами, під час відвідин відокремленого підрозділу "Хмельницька АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом".

"Наше завдання як країни бути експортером електроенергії. Ми маємо продавати вироблену в Україні електроенергію і отримувати за це в Україну більше валюти, що буде позитивно впливати на економіку нашої держави", - наголосив він.

У цьому контексті розвиток атомної енергетики має ключове значення, зауважив

Гройсман.

Гройсман зауважив, що потрібно переглянути програму розвитку атомної електроенергетики до 2040 року. Разом з тим є завдання на середньострокову перспективу щодо розвитку галузі, що мають бути вирішені протягом 5 років.

Так, говорячи про закінчення будівництва третього та четвертого енергоблоків електростанції, глава уряду підкреслив, що необхідно визначати джерела фінансування їх добудови, незважаючи на надзвичайну вартість такої інвестиції.

"Ми хочемо стати енергонезалежною країною", - наголосив прем'єр-міністр.

Економічна правда

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Гройсман електроенергія
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