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Насіров хоче зібрати з українців на 100 мільярдів більше податків

Середа, 25 січня 2017, 20:31

У 2017 році прогнозується збільшення платежів до державного бюджету на 99,5 млрд гривень.

Про це під час прес-конференції у середу заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, передає прес-служба відомства.

Насіров зазначив, що у 2017 році прогнозується збільшення платежів до державного бюджету на 99,5 млрд гривень або на 19,2% у порівнянні з 2016 роком.

Зокрема, ПДВ з ввезених товарів - на 31,3 млрд або на 17,3%, ПДВ з вироблених в Україні товарів - на 26,3 млрд або на 48,6%, надходження акцизного податку - на 16,5 млрд або на 29,9%.

Серед пріоритетів на поточний рік голова ДФС назвав детінізацію економіки за рахунок боротьби з податковим шахрайством та митними правопорушеннями, продовження електронізації сервісів ДФС, розвиток інфраструктури та розбудова інституційного потенціалу.

"Також ми продовжуємо виступати за налагодження діалогу з підприємцями. Реалізація планів на 2017 рік дозволить продовжити підвищення соціальних стандартів, покращить імідж ДФС та посилить довіру до фіскальних органів", - сподівається Насіров.

Економічна правда

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ДФС податки
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