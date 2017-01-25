Насіров перевів затриману на хабарі одеську митницю - до Києва

Заступниця керівника Одеської митниці Лариса Ареф’єва, затримана на хабарі в 50 тисяч доларів восени 2015 року, призначена начальником відділу митного аудиту Департаменту аудиту Державної фіскальної служби.

Про це пише Bihus.info.

Цю посаду Ареф’єва вказала при заповненні декларації за 2015 рік, повідомляє проект "Народне НАЗК".

Після затримання на хабарі, восени 2015 року, Ареф'єва втекла від правоохоронців. Офіційно Одеська митниця повідомляла, що Ареф'єва на лікарняному.

Водночас, керівник Одеської митниці Юлія Марушевська запевняла, що на митниці Ареф’єва не працює і їй невідомо, куди вона зникла. А очільник ДФС Роман Насіров взагалі заперечував факт отримання хабара Ареф'євою.

До Одеської митниці вона працювала головним інспектором митного поста "Київ-аеропорт" Київської регіональної митниці. З 2013 - начальник управління митної вартості Житомирської митниці Міндоходів.

Там же очолював службу боротьби із контрабандою її чоловік - Павло Ареф’єв. Після Житомирської митниці, з літа 2015 року, Ареф’єва працювала на Одеській митниці. А вже восени того ж року опинилася в центрі скандалу з хабаром в 50 тисяч доларів.

Ареф’єву називають родичкою відомого митного бізнесмена Ореста Фірманюка. Минулого року програма "Наші Гроші з Денисом Бігусом" розповідала про те, як керівництво "Борисполя" уклало непередбачений законодавством договір, віддавши компанії з орбіти Фірманюка складські площі аеропорту.

Декларація Ареф’євої – скромна. За 2015 рік заробітна плата становила 20,895 тисяч гривень, матеріальна допомога на оздоровлення – 5,250 тисяч гривень. Чоловік Лариси – Павло - за 2015 рік заробив 47,437 тисяч гривень та отримав 13,339 тисяч гривень допомоги по безробіттю.

З нерухомості Ареф'єва задекларувала гараж в Донецьку на 15 кв.м., квартиру на 45 кв.м., у власності її доньки та зазначила користування квартирою у 45 кв.м.

Водночас у мами Лариси - Марії Нирко - 3 квартири в Києві. Перша (45 кв.м.) придбана 2011 року. Ще одна квартира в тому ж будинку (93 кв.м.) - від 2014 року. Третя квартира там само (145 кв.м.) – від 2015 року.

Ареф’єва не задекларувала жодної автівки. Але її батько у 2013 році, коли Лариса з чоловіком працювали на Житомирській митниці, зареєстрував на себе BMW X5 2012 р.в. Зараз вартість такої машини у користуванні біля 40 тисяч доларів.

