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Вперше з початку війни українська компанія розмістила євробонди

Середа, 25 січня 2017, 11:26

"Кернел", одна з найбільших українських аграрних груп, розмістила єврооблігації на 500 млн доларів з прибутковістю 8,875% річних.

Про це повідомили в прес-службі компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

За даними прес-служби, книга заявок була перепідписана в два з половиною рази.

Раніше повідомлялося, що "Кернел" розміщує п'ятирічні євробонди орієнтир прибутковості яких становить 9,25-9,5% річних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани "Кернел" провести роуд-шоу для інвесторів із США і Європи щодо можливого випуску єврооблігацій.

Як відомо, "Кернел" завершив 2016 фінансовий рік з чистим прибутком в 225,2 млн доларів, що в 2,1 рази більше, ніж в 2015 році.

"Кернел" - вертикально інтегрована компанія, що працює в агропромисловому секторі України з 1994 року.

Виробляє соняшникову олію, здійснює дистрибуцію бутильованої олії в країні під торговими марками "Щедрий Дар", "Стожар", "Чумак Золота", експорт олії й зернових, а також надає послуги зі зберігання зернових і олійних культур на елеваторах.

Найбільшим акціонером "Кернел" через Namsen LTD виступає голова ради директорів Андрій Веревський - 39,21%, ще 6,01% належить фонду ING OFE.

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Кернел облігації
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