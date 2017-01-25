JKX повідомляє про чергові обшуки в її офісах

Національна поліція 24 січня провела обшук у київському офісі ТОВ "Полтавська газонафтова компанія" (ПГНК).

Про це повідомляє власник компанії - JKX Oil & Gas Plc на сайті Лондонської фондової біржі, пише "Інтерфакс-Україна".

У JKX нагадують, що раніше обшуки пройшли також в офісах ПГНК в Полтаві.

"Масштаби обшуків продовжують розширюватися без будь-якої видимої причини, підстави, висновків і результатів. Це все більше набуває форму переслідування, а не законного розслідування комерційної діяльності", - підкреслюють в JKX.

Як відомо, 11 січня Національна поліція провела обшуки в офісах ТОВ "Полтавська газонафтова компанія" - "дочки" британської нафтогазової компанії JKX Oil&Gas Plc.

Як повідомлялося, в середині червня 2016 року JKX повідомила про проведення поліцією обшуків в офісі ПГНК і будинках двох її топ-менеджерів, які були ініційовані прокуратурою та проведені в рамках провадження про недоплату податків.

Влітку минулого року компанія просила допомоги у посольств США і Великобританії через тривале кримінальне розслідування української поліції, яка крім обшуків надсилала їй все нові і нові інформаційні запити.

Нагадаємо, в лютому 2015 року JKX Oil&Gas plc звернулася в Міжнародний арбітражний суд з позовом проти України.

Компанія стверджувала, що Полтавська газонафтова компанія, що належить їй, починаючи з 2011 року, виплачувала завищену рентну плату, і тепер вимагає виплатити їй компенсацію близько 180 млн доларів.

Як повідомлялося, JKX в січні-червні 2016 року скоротила збиток на 26,8% - до 10,1 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Її виручка за перше півріччя впала на 20,3% - до 35,4 млн доларів.

Найбільшим акціонером компанії є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,54% акцій, російська група Proxima Capital Group, Володимира Татарчука - 19,92%, турецький бізнесмен Бурак Оздоган (через Dumarchal Nominee Ltd і Neptune Invest & Finance Corp.) - близько 13%. Ще 11,45% акцій - у Glengary Overseas Limited російського бізнесмена Олександра Жукова.

Раніше повідомлялося, що JKX обмежила право голосу підконтрольних Коломойському, Боголюбову і Жукову компаній. За інформацією ЕП, це сталося через конфлікт навколо призначення нового менеджменту.

На зборах 28 січня без голосів компаній, підконтрольних Коломойському-Боголюбову і Жукову, було змінено раду директорів. Новими директорами були призначені Пол Остлінг (екс-менеджер Ernst & Young і член ради директорів "Уралкалія"), Том Рід і Рассел Хор.

Крім того, до ради директорів введені Володимир Татарчук і Володимир Русінов, що представляють інтереси другого за величиною акціонера - Proxima Capital Group.

При цьому акціонери звільнили п'ять старих членів ради директорів, ще двоє членів ради звільнилися напередодні самі.

В даний момент, за інформацією ЕП, група Коломойського-Боголюбова не контролює підприємство.

Основним активом JKX Oil & Gas в Україні є "Полтавська газонафтова компанія", що займається видобутком вуглеводнів на шести родовищах у Полтавській області.