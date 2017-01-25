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У РФ заарештували топ-менеджера "Лабораторії Касперського"

Середа, 25 січня 2017, 09:36

Один з топ-менеджерів "Лабораторії Касперського", керівник відділу з розслідування кіберзлочинів Руслан Стоянов був затриманий в кінці грудня минулого року у справі про державну зраду.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на джерело, близьке до Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Зазначається, що до 2006 року Стоянов працював в управлінні спеціальних технічних заходів столичного ГУВС (так зване управління "К").

Видання пише, що зараз Стоянов знаходиться в слідчому ізоляторі "Лефортово".

Як повідомив співрозмовник, його арешт може бути пов'язаний з розслідуванням справи щодо одного із заступників голови центру інформаційної безпеки ФСБ Сергія Михайлова.

Як пише видання, він підозрюється в порушенні ст.275 Кримінального кодексу ( "Державна зрада").

На думку слідства, Михайлов отримав гроші від однієї з іноземних компаній за посередництва співробітника російської фірми в сфері інформаційної безпеки.

На думку співрозмовників газети, справу стосовно Михайлова може відбитися на всьому ринку кібербезпеки і електронної комерції, так як саме Михайлов "по суті курирував весь інтернет-бізнес в Росії", - зазначає видання.

Як відомо, дочірня компанія російської "Лабораторії Касперського" (Москва) ТОВ "Лабораторія Касперського Україна" (Київ) заявила про ліквідацію за рішенням власника.

Нагадаємо, в жовтні Україна продовжила санкції щодо російської компанії "Лабораторія Касперського" та її дочірньої компанії ТОВ "Лабораторія Касперського Україна" (Київ).

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