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Ціни на нафту знижуються на даних із США

Середа, 25 січня 2017, 09:03

Світові ціни на нафту почали знижуватися в середу на статистиці Американського інституту нафти (API) про зростання запасів в США.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

На 08.25 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,14%, до 55,36 дол. за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшувалася на 0,26% - до 53,04 дол. за барель.

За даними API, запаси нафти в США виросли на 2,93 млн барелів. При цьому запаси бензину збільшилися на 4,85 млн барелів, дистилятів - на 1,95 мільйона барелів.

"Ринок буде сфокусований на даних Міненерго США, які будуть опубліковані сьогодні ввечері, вони найімовірніше, стануть головною подією, що впливає на ринок, в найближчі 24 години", - цитує агентство головного ринкового стратега CMC Markets Майкла Маккарті.

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