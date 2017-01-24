Суд розірвав договір "Укргазвидобування" з компанією Онищенка

Господарський суд Харківської області своїм рішенням розірвав договір про спільну діяльність між ПАТ "Укргазвидобування" і ТОВ "Цефей".

Рішення суду було прийнято 18 січня 2017 року і оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень 23 січня, пише liga.net.

Як повідомляється, цим договором в спільну діяльність були передані свердловини № 52, 57, 66, 53, 76 Чутівського та № 162, 170, 160 Бєльського родовищ, розташованих у Полтавській області.

ТОВ "Цефей" було створено в березні 2004 року ТОВ "Велика Хортиця" (Київ) і компанією "Джекс Інтер лтд (Беліз).

За даними НАБУ компанія контролюється народним депутатом Олександром Онищенком.

Крім того, суд окремим рішенням відхилив зустрічний позов ТОВ "Цефей".

Нагадаємо, 24 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали двох колишніх заступників голови правління та одного з начальників управління ПАТ "Укргазвидобування" (100% належать державі).

Як повідомлялося раніше, лише за 4 місяці після викриття схем Онищенка держава заробила на продажу газу в 6 разів більше, ніж за 3 роки діяльності цих схем.

Як відомо, раніше НАБУ розпочало досудове розслідування фактів, які були озвучені у заявах нардепа Онищенка, якого розшукують за підозрою у вчиненні економічних злочинів.