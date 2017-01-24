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Суд знову заарештував нафтобазу Курченка в Херсоні

Вівторок, 24 січня 2017, 10:32

Київський апеляційний господарський суд за позовом Національної поліції відновив арешт нафтобази в Херсоні, що виступала заставою за стабілізаційним кредитом, виділеною Національним банком ліквідованому "Реал-банку".

Про це свідчать матеріали суду.

16 квітня 2014 року Печерський районний суд Києва як запобіжний захід наклав арешт на нерухомість ТОВ "Всеукраїнський промисловий союз" - нафтобазу в Херсоні.

Спочатку голова НБУ Валерія Гонтарева особисто просила скасувати арешт майна у зв'язку з необхідністю його подальшої реалізації.

Прокурор на судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що власник нафтобази Сергій Курченко й колишній керівник департаменту нафтопродуктів "ВЕТЕК" Сергій Кривий оголошені в розшук і у зв'язку із цим кримінальне провадження не зупинено.

У березні 2016 року суд відмовив голові Нацбанку в задоволенні позову.

Потім Нацбанк із позовом до Національної поліції звернувся в Господарський суд Києва з вимогою скасувати арешт майна.

19 жовтня Госпсуд задовольнив вимогу НБУ й скасував арешт нафтобази.

Не погоджуючись із рішенням суду, Нацполіція звернулася в Київський апеляційний господарський суд зі скаргою, у якій просила рішення скасувати.

17 січня суд задовольнив позов Нацполіції й скасував рішення Госпсуду Києва про скасування арешту нафтобази.

Як повідомлялося, Національний банк розраховував продати Херсонський нафтопереробний комплекс в 2016 році.

Херсонський нафтопереробний комплекс виступав заставним майном за виділеним Реал-банку Курченка стабкредиту 800 млн гривень.

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