Окупанти забрали у Коломойського 3 га землі в Ялті

У Криму окупаційний суд постановив забрати у бізнесмена Ігоря Коломойського майже три гектари землі в Ялті.

Про це повідомило "Інтерфаксу" знайоме з ситуацією джерело.

Так звана "адміністрація" Ялти розповсюдила інформацію про те, що окупаційний суд задовольнив позов "влади" міста про повернення в муніципальну власність 2,8 га землі.

У прес-релізі повідомили, що дана земельна ділянка до окупації Криму була передана міською радою одній з комерційних фірм, яка афілійована з ім'ям відомого українського олігарха.

За словами джерела агентства, мова йде про Коломойського.

Як відомо, окупаційна влада Криму також "націоналізувала" три санаторії і готель, які належать структурам, пов'язаним з Коломойським.

У нього забрали пансіонати "Енергетик", "Масандра", "Кастрополь", а також готель "Крим". Всі об'єкти розташовані в Ялті.

Раніше також повідомлялося, що мережа АЗС в окупованому Криму, яка раніше належала групі "Приват" Коломойського, оцінена в 10,66 млн доларів і буде виставлена на аукціон в 2017 році.