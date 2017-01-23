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У Росії кажуть, що у закритті фабрики "Рошен" немає політики

Понеділок, 23 січня 2017, 15:34

Ніяких політичних підстав припинення діяльності фабрики "Рошен" у Липецьку не було.

Про це заявила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ніяких перешкод для роботи фабрики пана Порошенка в Липецьку не було, і вже точно не було ніякої політичної підоснови", - сказала вона на брифінгу в Липецьку.

"Швидше, це економічні причини. Знижувався прибуток - то неефективний менеджмент, то інші фактори призвели до падіння економічної складової", - заявила Матвієнко.

Голова адміністрації Липецької області Олег Корольов зазначив, що якщо власники фабрики "Рошен" приймуть рішення про її продаж, "то інвестор знайдеться одразу ж, і все буде відновлено".

20 січня стало відомо, що українська корпорація Roshen прийняла рішення зупинити виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики.

Повна зупинка виробництва і консервація виробничих і інфраструктурних об'єктів запланована на квітень 2017 року.

Близько 700 осіб персоналу фабрики вже проінформовані про зупинку діяльності фабрики та скорочення.

Раніше у Roshen заявили, що Путін не дає їм продати Липецьку фабрику.

Як відомо, у січні 2016 року Петро Порошенко заявив, що передав свою частку "Рошен" у незалежний "сліпий" траст під управлінням іноземного банку.

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Росія Рошен Порошенко
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