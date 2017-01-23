Samsung назвала причини займання смартфонів Galaxy Note 7

Південнокорейська компанія Samsung оприлюднила результати розслідування випадків займання смартфонів Galaxy Note 7.

Фахівці виявили дві причини перегріву акумуляторів, пише DW.

Розслідуванням встановлено, що батареї, виготовлені дочірньою компанією виробника електроніки Samsung SDI, були невдало спроектовані. У місці заокругленого кута акумулятора стикалися електроди, які спричиняли замикання.

Ще одна партія Galaxy Note 7 була оснащена акумуляторами гонконгської фірми Amperex Technology. У них, як встановили експерти, мала місце неналежна ізоляційна прокладка, що також спричиняло стикання електродів.

Для запобігання подібним інцидентам компанія Samsung запровадила восьмирівневу перевірку безпеки пристроїв та сформувала групу незалежних спостерігачів за якістю акумуляторних батарей, повідомляється на сайті компанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що південнокорейська компанія Samsung Electronics відмовиться від використання бренду Note, під яким виходили її флагманські смартфони з великим екраном.

Як відомо, раніше комісія з безпеки споживчих товарів США (CPSC) оголосила про відкликання в країні Samsung Galaxy Note 7 через проблеми з акумулятором.

Раніше користувачі Samsung Galaxy Note 7 повідомили про загорання телефонів під час підзарядки.

Після цього Samsung відклав початок поставок нових Galaxy Note 7. Слідом за цим Федеральне авіаційне управління США рекомендувало пасажирам не користуватися Samsung Galaxy Note 7 під час польоту.

З такими ж рекомендаціями виступили три австралійські авіакомпанії, в тому числі найбільша в країні Qantas.