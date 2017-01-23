Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію для бізнесу

Національна комісія держрегулювання енергетики і компослуг збільшила на 1-3% роздрібні тарифи на електроенергію на лютий для споживачів 1 і 2 класів напруги енергопостачальних компаній (крім населення).

Відповідне рішення було прийнято на засіданні компанії в понеділок, передають Українські Новини.

Тарифи збільшені для всіх обленерго (за винятком компаній "Енергія-Новояворск" у Льовоской області і "Атомсервіс" в Миколаївській області).

Зокрема, для Києва (абонентів "Київенерго") роздрібні тарифи для споживачів 1-го класу (великі промспоживачі) збільшаться на 0,6% (на 0,84 коп/КВт-годину) до 147,71 коп/КВт- годину, а для споживачів 2-го класу - на 1,93% (на 3,23 коп/кВт-годину) до 170,72 коп/кВт-година, в порівнянні з січневими тарифами.

Для публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" тарифи на електроенергію в лютому збільшаться на 0,7-1,91%, або на 0,96-3,38 коп/КВт-година, до 143,9-180,52 коп/кВт-годину в залежності від класу напруги.

Як повідомлялося, до 2017 року НКРЕКУ встановлювала єдині тарифи для споживачів за класами напруги для всіх енергокомпаній у всіх регіонах країни.

До 1-го класу відносяться споживачі електроенергії, які отримують її від постачальника в точці продажу зі ступенем напруги 27,5 кВ і вище (переважно великі промспоживачі).

До 2-го класу відносяться споживачі, які отримують електричну енергію від постачальника зі ступенем напруги нижче 27,5 кВ (крім певних винятків).