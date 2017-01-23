Кредитори Приватбанку хочуть повернути свої гроші

Кредитори Приватбанку, які втратили близько 600 млн доларів в період роботи тимчасової адміністрації, подали позови до суду.

Про це пише FinClub.

Як повідомляється, відразу після покупки урядом неплатоспроможного Приватбанку видання повідомляло про початок створення комітету кредиторів - власників єврооблігацій банку, які планували піти в суд і захистити свої списані інвестиції. Це відбулося.

"Позови подані, в Приваті про це знають, але поки вони цю інформацію не хочуть підтверджувати публічно з метою збереження лояльності клієнтів. Почався новий раунд переговорів", - розповів представник кількох кредиторів, керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктор Мороз.

Фонд гарантування вкладів в період 19-20 грудня 2016 року конвертував зобов'язання Приватбанку перед пов'язаними особами і незабезпечениими кредитами на 29,4 млрд грн в його капітал, в тому числі зовнішню заборгованість банку на 595 млн дол.

"Були конвертовані два випуски єврооблігацій з погашенням в січні-лютому 2018 року на 375 млн дол., субборг на 220 млн дол. строком до лютого 2021", - йдеться в матеріалі.

Як пише видання, позови іноземних кредиторів Приватбанку, які втратили гроші в ході його націоналізації, чреваті блокуванням можливостей банку і його клієнтів здійснювати розрахунки через закордонні рахунки. Ця загроза вже налякала клієнтів банку, тому Приватбанку довелося випустити спеціальну заяву про те, що в балансі Приватбанку немає зобов'язань перед власниками єврооблігацій.

"Претензії власників євробондів стосуються відновлення прав власників таких паперів і не означають автоматичного накладення обмежень на будь-які рахунки або активи Приватбанку", - заявив перший заступник голови правління Приватбанку Олександр Дубровін.

Топ-менеджер банку вважає, що "практика застосування міжнародного права по відношенню до банків не передбачає такої форми забезпечення позовів, як накладення арешту на кореспондентські або будь-які інші рахунки комерційного банку і тим більше його клієнтів".

Загальноприйнятою практикою міжнародних судів є зобов'язання по депонуванню на спеціальному рахунку коштів під майбутнє рішення суду по суті позову, заявили в банку.

Хоча в повідомленні установи нічого не йдеться про те, чи буде Приватбанк переддепонувати 600 млн дол.

Як відомо, раніше Дубровін заявив, що міжнародне право виключає практику арештів кореспондентських рахунків банків.

Раніше ЗМІ повідомляли, що власники єврооблігацій Приватбанку звернулися в суд з вимогою заарештувати коррахунки банку в іноземних банках.

21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу "Приватбанку" в 148 млрд гривень.