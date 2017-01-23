Нафта дешевшає на даних із США

Світові ціни на нафту показують деяку негативну динаміку в перший день робочого тижня на опублікованих в п'ятницю даних американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про збільшення числа бурових установок в США.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 07.51 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,07% - до 55,45 долара за барель.

Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшувалася на 0,15% - до 53,14 долара за барель.

За підсумками робочого тижня кількість бурових установок в США зросла на 35 штук, або на 5,3%, до 694 одиниць.

У річному вираженні показник зріс на 57 штук, або на 8,9%. Кількість нафтових бурових установок збільшилася на 29 одиниць, або на 5,55%, до 551 штуки. Кількість газодобувних установок зросла на шість одиниць, або на 4,41%, і становила 142 штуки.

За даними аналітика Price Futures Group Філа Флінна, думку якого наводить газета The Wall Street Journal, кількість нафтових бурових установок в США знаходиться на максимальних позначках за рік і два місяці.

Стримали здешевлення нафти заяви міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха про те, що він очікує досягнення в лютому 100% виконання всіма країнами домовленостей про скорочення видобутку нафти в лютому.

Фаліх також додав, що в січні-лютому королівство планує зберегти свій видобуток нафти на рівні трохи менше 10 мільйонів барелів на добу.