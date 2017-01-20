Всі розділи
Укр / Рус

Apple випустить iPhone X з екраном навколо корпусу - ЗМІ

П'ятниця, 20 січня 2017, 14:58

Компанія Apple в 2017 році випустить iPhone X з екраном, загорнутим навколо корпусу.

Про це пише "Громадське" з посиланням на AppleInsider.

Як зазначається, про плани компанії Apple виданню розповів аналітик компанії Cowen і Company Тімоті Аркара, який послався на джерела серед постачальників компанії Apple.

Окрім цього, мають вийти три нові версії смартфона: 4,7- і 5,5-дюймові моделі, які змінять iPhone 7 і iPhone 7 Plus.

Модель iPhone X матиме 5,8 дюймовий OLED-дисплей.

Очікується, що екран буде "фіксованим і гнучким".

 

Гарнітура, камера для селфі і відеозв'язку FaceTime та сканер відбитків пальців сенсорний ID, за припущеннями експертів, будуть вбудовані в OLED-екран нового смартфона.

Тімоті Аркара припустив, що компанія Apple також додасть в модель сканер райдужки ока і лазерний сенсор для підтримки управління жестами.

Також смартфон буде підтримувати бездротову зарядку.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Apple
Матеріали за темою
Apple планує знімати власні фільми і шоу 13 січня 2017, 09:07
Apple, Google і Microsoft погодилися платити податки в Росії 12 січня 2017, 20:30
Apple вкладе мільярд доларів у найбільший інвестиційний фонд у світі 8 січня 2017, 17:46
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті