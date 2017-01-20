Apple випустить iPhone X з екраном навколо корпусу - ЗМІ

Компанія Apple в 2017 році випустить iPhone X з екраном, загорнутим навколо корпусу.

Про це пише "Громадське" з посиланням на AppleInsider.

Як зазначається, про плани компанії Apple виданню розповів аналітик компанії Cowen і Company Тімоті Аркара, який послався на джерела серед постачальників компанії Apple.

Окрім цього, мають вийти три нові версії смартфона: 4,7- і 5,5-дюймові моделі, які змінять iPhone 7 і iPhone 7 Plus.

Модель iPhone X матиме 5,8 дюймовий OLED-дисплей.

Очікується, що екран буде "фіксованим і гнучким".

Гарнітура, камера для селфі і відеозв'язку FaceTime та сканер відбитків пальців сенсорний ID, за припущеннями експертів, будуть вбудовані в OLED-екран нового смартфона.

Тімоті Аркара припустив, що компанія Apple також додасть в модель сканер райдужки ока і лазерний сенсор для підтримки управління жестами.

Також смартфон буде підтримувати бездротову зарядку.