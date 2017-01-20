НБУ зміцнив офіційний курс гривні до 27,44

Національний банк на 20 січня підвищив офіційний курс гривні на 5 копійок - до 27,44 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 29,27 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6236 гривні за рубль.

Як відомо, 19 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,53-27,6 гривні за долар.

Економічна правда