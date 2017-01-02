Україна скоротила імпорт газу на третину

Україна в 2016 році скоротила імпорт природного газу на 32,7% в порівнянні з 2015 роком - до 11,78 млрд кубометрів.

Про це свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", в грудні 2016 року імпорт становив 1,659 млрд кубометрів газу, що в 3,7 рази більше, ніж в грудні минулого року (444 млн кубометрів).

У тому числі з боку Словаччини в минулому місяці було імпортовано 1,302 млрд кубометрів, Угорщини - 227 млн кубометрів, Польщі - 129,7 млн млрд кубометрів.

Як повідомлялося, Україна не імпортує природний газ за контрактом з "Газпромом" протягом 13 місяців, закуповуючи ресурс виключно на своєму західному кордоні.

Нагадаємо, Україна увійшла в 2017 рік із запасами природного газу в своїх підземних сховищах в обсязі 11,993 млрд кубометрів.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.