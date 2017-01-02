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Україна скоротила імпорт газу на третину

Понеділок, 2 січня 2017, 13:28

Україна в 2016 році скоротила імпорт природного газу на 32,7% в порівнянні з 2015 роком - до 11,78 млрд кубометрів.

Про це свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", в грудні 2016 року імпорт становив 1,659 млрд кубометрів газу, що в 3,7 рази більше, ніж в грудні минулого року (444 млн кубометрів).

У тому числі з боку Словаччини в минулому місяці було імпортовано 1,302 млрд кубометрів, Угорщини - 227 млн кубометрів, Польщі - 129,7 млн млрд кубометрів.

Як повідомлялося, Україна не імпортує природний газ за контрактом з "Газпромом" протягом 13 місяців, закуповуючи ресурс виключно на своєму західному кордоні.

Нагадаємо, Україна увійшла в 2017 рік із запасами природного газу в своїх підземних сховищах в обсязі 11,993 млрд кубометрів.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.

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газ
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Коментарі — 2
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IP: 88.135.211.---Yaroslav Yakymechko02.01.2017 19:22
Evgeniy Parfilov:Знову рашинське вкидалово
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IP: 94.180.236.---Evgeniy Parfilov02.01.2017 19:03
А это не потому, что Россия, как раз на треть сократила прокачку? Используя северную трубу.
Как то совпало!
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Економічна правда
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