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Аmazon купив права на українську екшн-комедію #Selfieparty

Четвер, 19 січня 2017, 19:50

Відеосервіс Amazon Prime отримав права на показ української комедії #Selfieparty.

Про це повідомляє прес-служба телеканалу "Сонце", засновник якого Сергій Лавренюк виступив генеральним продюсером фільму.

Як повідомляється, на сайті Amazon його можна взяти на прокат за 2,99 долар або купити за 9,99 долара.

Комедія була представлена в березні 2016 року. Вона розповідає про чотирьох студентів, які прокидаються в поліцейській дільниці, не пам'ятаючи події минулого вечора.

В українському прокаті #Selfieparty провів сім тижнів.

За даними ресурсу IMDB Box Office Mojo, його збори становили майже 180 000 доларів або близько 5 млн грн. У тиждень прем'єри картина зайняла друге місце (і перше серед дебютантів тижня). Близько 1 млн грн фільму також приніс продакт плейсмент.

Загальний бюджет картини, за твердженням режисера Любомира Левицького, становив 2,15 млн грн.

Режисером фільму став Любомир Левицький, раніше відомий за картинами "Штольня", "Ломбард" та "Тіні незабутих предків".

Нагадаємо, нещодавно відеосервіс Amazon Prime запустився в 200 країнах, серед яких і Україна.

AIN

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