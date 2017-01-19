Гривня буде найстабільнішою валютою світу в 2017- Bloomberg

Україна в 2017 році буде знаходитись в зоні ризику, але волатильність її національної валюти буде низькою.

Про це йдеться в дослідженні Global Risk Briefing агентства Bloomberg, пише FinClub.

Індекс Bloomberg Country Risk Score включає 29 показників, що відображають фінансові, економічні і політичні ризики, з якими стикаються інвестори.

Згідно з цим індексом Україна перебуває в зоні ризику з показником 21,5.

Найжахливіша ситуація для інвесторів очікується в Венесуелі (3,1), Танзанії (3,6) і Гондурасі (3,8).

Цей індикатор, зокрема, враховує динаміку міжнародних резервів країни, рівень безробіття, інфляції та валютну волатильність.

У зоні ризику Україна знаходиться за двома індикаторами - прогноз інфляції (10%) і рівень безробіття (8,8%).

Низькі ризики за показником валютних резервів (10,4%) і курсової волатильності (0,6%).

До слова, за показником курсової волатильності у України найкращий прогноз серед всіх країн, які брали участь в цьому дослідженні.

У топ-5 кращих за цим індикатором також увійшли Гонконг (0,9%), Саудівська Аравія (1,2%), Таїланд (5,9%) і Індія (6%).

У Китаю цей показник 6,3%, США - 9,3%, Росії - 15,5%. У максимальній зоні ризику Аргентина (17,6%), ПАР (17,8%) і Туреччина (17,9%).

За індикатором інфляції найгірший прогноз у Венесуели (403,5%), по безробіттю - у ПАР (26%), по резервах - у США (0,5%).

В описі до індикаторів вказується, що курсова волатильність розраховується до долара США на найближчі три місяці.