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"УЗ" обіцяє встановити на вокзалах термінали з продажу квитків

Середа, 18 січня 2017, 19:31

ПАТ "Укрзалізниця" планує до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на потяги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці" з посиланням на голову правління компанії Войцеха Балчуна.

У прес-службі з посиланням на Балчуна зазначили, що запуск таких терміналів дасть змогу підвищити продаж проїзних документів та усунути порушення при їх реалізації, які пов'язані з людським фактором.

Як повідомлялося, у листопаді 2016 року "Укрзалізниця" запустила мобільну версію сайту з продажу залізничних квитків.

Ця універсальна мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів розроблена під будь-яку операційну систему гаджетів.

Загалом, у планах керівництва компанії в сегменті пасажирських перевезень передбачено підвищення якості санітарного стану вагонів та забезпечення належного температурного режиму.

Крім того, для уникнення корупційних ризиків керівництво "Укрзалізниці" хоче вдосконалити сервіс продажу квитків, зокрема, шляхом впровадження його мобільної версії, терміналів самообслуговування і створення єдиного транспортного порталу - онлайн-вікна.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" за 2016 рік отримала 303 мільйони гривень чистого прибутку.

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