Наглядову раду Приватбанку очолив банкір з Туреччини
Наглядова рада Приватбанку 17 січня обрала своїм головою представника Міжнародного валютного фонду Енгіна Акчакочу.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.
Данилюк повідомив, що у вівторок відбулась перша зустріч нової Наглядової ради Приватбанку та було обрано її голову.
"Раніше з трьох членів ради, двоє були власниками банку і всієї групи Приват, якій видавались кредити. Звичайно коли в наглядовій раді не було незалежних членів та й ще і вона складалася з акціонерів банку, інтереси вкладників не були на першому місці", - написав міністр.
"Нова наглядова рада державного Привату сформована з кращих світових професіоналів, і більшість в ній становлять іноземці та представники міжнародних фінансових організацій. Та найголовніше, що нова наглядова рада є справді незалежною", - заявив він.
За словами міністра, тепер наглядова рада буде приймати рішення не в інтересах окремих людей чи бізнесів, а в інтересах держави та згідно з законом.
"Впевнений, Енгін Акчакоча, якого обрано головою ради, чудово справиться з новими обов’язками. Енгін є легендарним банкіром, який свого часу допоміг Туреччині подолати фінансову кризу, а сьогодні допомагатиме відбудувати найбільший банк у державі", - підсумував Данилюк.
Акчакоча є одним з найвідоміших фінансистів Туреччини. Він був головою Агентства з питань банківського регулювання та нагляду та Фонду страхування депозитів Туреччини.
Нагадаємо, 23 грудня міністр фінансів представив 7 членів наглядової ради Приватбанку.
Як повідомлялося, 21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.
Економічна правда
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