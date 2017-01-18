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Наглядову раду Приватбанку очолив банкір з Туреччини

Середа, 18 січня 2017, 09:12

Наглядова рада Приватбанку 17 січня обрала своїм головою представника Міжнародного валютного фонду Енгіна Акчакочу.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Данилюк повідомив, що у вівторок відбулась перша зустріч нової Наглядової ради Приватбанку та було обрано її голову.

"Раніше з трьох членів ради, двоє були власниками банку і всієї групи Приват, якій видавались кредити. Звичайно коли в наглядовій раді не було незалежних членів та й ще і вона складалася з акціонерів банку, інтереси вкладників не були на першому місці", - написав міністр.

"Нова наглядова рада державного Привату сформована з кращих світових професіоналів, і більшість в ній становлять іноземці та представники міжнародних фінансових організацій. Та найголовніше, що нова наглядова рада є справді незалежною", - заявив він.

За словами міністра, тепер наглядова рада буде приймати рішення не в інтересах окремих людей чи бізнесів, а в інтересах держави та згідно з законом.

"Впевнений, Енгін Акчакоча, якого обрано головою ради, чудово справиться з новими обов’язками. Енгін є легендарним банкіром, який свого часу допоміг Туреччині подолати фінансову кризу, а сьогодні допомагатиме відбудувати найбільший банк у державі", - підсумував Данилюк.

Акчакоча є одним з найвідоміших фінансистів Туреччини. Він був головою Агентства з питань банківського регулювання та нагляду та Фонду страхування депозитів Туреччини.

Нагадаємо, 23 грудня міністр фінансів представив 7 членів наглядової ради Приватбанку.

Як повідомлялося, 21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Економічна правда

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IP: 37.26.148.---Riboteckiy Vladimir18.01.2017 10:35
Як він буде вести справи якщо не знає українську мову...
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IP: 37.26.148.---Riboteckiy Vladimir18.01.2017 10:31
Як він може вести такі справи не знаючи української мови, читаючи документ банківського треба закінчувати українські фінансові інституту трансформації і знати українську ментальньність ,психіку, це бред невизначений який потягне сотні мільйонів українців в довги на папері...
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