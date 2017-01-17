Всі розділи
Укр / Рус

Акціонери вирішили ліквідувати банк "Народний капітал"

Вівторок, 17 січня 2017, 18:25

Акціонери банку "Народний капітал" на зборах 16 січня вирішили рішення про його ліквідацію.

Про це йдеться в порядку денному зборів, передають Українські Новини.

Позачергові загальні збори банку, в зв'язку з визнанням Національним банком структури власності банку непрозорою прийняли рішення про самоліквідацію банку.

Вирішено розпочати процедуру ліквідації банку та зобов'язати голову правління Ольгу Жуковець подати до Національного банку документи на отримання згоди.

За даними річної фінансової звітності банку за 2016 рік, загальна величина активів становить 248,965 млн гривень, сума зобов'язань - 107,193 млн гривень, розмір власного капіталу - 141,772 млн гривень.

Як повідомлялося, 14,24% акцій банку "Народний капітал" володіє Валерій Макаренко.

У квітні 2016 року Національний банк заборонив 7 фізичним особам купити 36,55% банку "Народний капітал".

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

банк
Матеріали за темою
Банки купили на аукціоні 38,7 мільйона 16 січня 2017, 14:09
Ще один банк вирішив самоліквідуватися 16 січня 2017, 13:07
Фінбанк планує самоліквідуватися 16 січня 2017, 09:24
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті