Рада дала добро на боротьбу з будівельними аферами

Верховна Рада в цілому підтримала закон щодо удосконалення містобудівної діяльності, який має стати ефективним інструментом для боротьби з будівельними аферами та недоброчесними забудовниками.

"За" законопроект №4733-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" проголосувало 238 народних депутатів.

"Прийняття законопроекту є надзвичайно важливим кроком для розбудови цивілізованого будівельного ринку", – зауважив голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев.

За його словами, реалізація запропонованих змін на практиці мінімізує кількість незаконних забудов, суттєво знизить ризики для людей, які інвестують у будівництво, та скасує проблему корупційних ризиків у процесі взаємодії громадянина та державної установи.

Співавтор законопроекту, народний депутат Дмитро Андрієвський, представляючи документ у Раді, відзначив, що до нього як до мажоритарника постійно звертаються виборці з проханням втрутитися у ситуацію із незаконними забудовами.

"На превеликий жаль, діюче містобудівне законодавство такої можливості майже не дає, – сказав депутат. – Тому цей законопроект надзвичайно важливий. Так, можливо, він недосконалий, але це суттєвий крок до наведення порядку у будівельній галузі".

Загалом до другого читання законопроекту внесено до 300 поправок. Тож до другого читання було сформовано дійсно універсальний документ, який враховує інтереси громадян, інвесторів і забудовників.

Нагадаємо, що розробку законопроекту 4733-1 було ініційовано задля зміни дозвільної системи у будівництві, лібералізація якої у 2011 році призвела до значного збільшення кількості будівельних афер.

Штучний розподіл об’єктів будівництва трьох класів наслідків на п’ять категорій складності та встановлення для них різного порядку оформлення дозвільних документів давали недобросовісним забудовникам необмежене поле для зловживань.

Законопроект 4733-1 передбачає поділ об’єктів будівництва лише за класами наслідків і спрощує дозвільну систему для більш як для 80% будівництв.

З іншого боку, великі житлові комплекси, багатоповерхові будинки, торгівельно-розважальні комплекси будуть зводитись виключно за наявності повного пакету дозвільної документації.

Таким чином, буде забезпечено чесні та прозорі умови для ведення містобудівної діяльності.

Економічна правда