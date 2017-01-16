НБУ пропонує банкам 50 мільйонів доларів для підтримки гривні
Понеділок, 16 січня 2017, 11:31
16 січня 2017 року оголошено про проведення валютного аукціону з продажу Національним банком іноземної валюти за гривню.
Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Як зазначається, обсяг аукціону становить до 50 млн. дол.
Як відомо, Нацбанк у п’ятницю здійснив перший продаж іноземної валюти в рамках валютної інтервенції за новою формою - запит щодо найкращого курсу.
Нагадаємо, Національний банк продав на аукціоні 13 січня 55,5 млн доларів при попиті банків 82 млн доларів.
Економічна правда
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