НБУ пропонує банкам 50 мільйонів доларів для підтримки гривні

16 січня 2017 року оголошено про проведення валютного аукціону з продажу Національним банком іноземної валюти за гривню.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Як зазначається, обсяг аукціону становить до 50 млн. дол.

Як відомо, Нацбанк у п’ятницю здійснив перший продаж іноземної валюти в рамках валютної інтервенції за новою формою - запит щодо найкращого курсу.

Нагадаємо, Національний банк продав на аукціоні 13 січня 55,5 млн доларів при попиті банків 82 млн доларів.

Економічна правда