Суд визнав незаконною постанову Кабміну про відбір "бюджетних" банків

Окружний адміністративний суд Києва 11 січня визнав незаконною постанову Кабінету міністрів про відбір банків для виплат зарплат бюджетникам, пенсій і соціальних виплат.

Про це йдеться в постанові суду, передають Українські Новини.

22 вересня 2016 року Кабмін прийняв постанову №662, якою посилив відбір банків для виплат зарплат бюджетникам, пенсій і соціальних виплат.

Низка банків, які не потрапили під нові критерії уряду, звернулися до суду з вимогою визнати незаконною постанову.

За позовом Індустріалбанку суду 11 січня ухвалив рішення про незаконність одного критерію з даної постанови.

Даний критерій допускав до виплат банки з активами понад 1% активів банківської системи, контрольний пакет акцій яких належить міжнародним фінансовим і банківським установам, які мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу від міжнародно визнаних рейтингових агентств або в яких держава володіє часткою більше 75%.

Суд вирішив, що прописані Кабміном критерії не гарантують платоспроможність банків в майбутньому.

Це рішення суду може бути оскаржене Кабміном протягом 10 днів.

Як повідомлялося, Акцент-банк, Полікомбанк, Індустріалбанк, Марфін Банк, Полтава-банк і МетаБанк подали на Кабмін до суду з вимогою скасувати постанову №662 від відборі банків для виплат бюджетникам і пенсіонерам.

Нагадаємо, раніше АМКУ пропонував Кабміну переглянути положення щодо забезпечення конкурентних умов відбору банків, уповноважених на виплату пенсій, грошової допомоги, заробітної плати працівникам бюджетних установ.