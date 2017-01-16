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Британський фунт впав до мінімуму, злякавшись "жорсткого Brexit"

Понеділок, 16 січня 2017, 10:32

Фунт стерлінгів утримується поблизу тримісячних мінімумів на азіатських торгах понеділка після того, як повідомлення в ЗМІ про готовність британського уряду до "жорсткого Brexit" відродили побоювання інвесторів щодо наслідків виходу Сполученого Королівства з ЄС.

Про це пише Reuters.

Як зазначає видання, фунт змусив інвесторів переключити на себе увагу з долара, який на попередніх сесіях опинився під тиском, оскільки інвестори розмірковували над тим, чого очікувати від економічної політики обраного президента США Дональда Трампа, який вступає на посаду в п'ятницю.

Британська валюта опускалася до 1,1983 дол. на слабких ранкових торгах - мінімуму з початку жовтня. Фунт знизився на 1,2% до попереднього закриття до 1,2027 дол.

За словами дилерів,  реакція ринку пов'язана з повідомленням у газеті The Sunday Times про те, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей цього тижня сигналізує про запланований "жорсткий Brexit", сказавши, що вона готова піти з єдиного європейського ринку в обмін на повернення контролю над кордонами країни.

Інвестори побоюються, що такий рішучий розрив зв'язків з єдиним ринком зашкодить британському експорту та відлякає іноземних інвесторів.

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Британія валюта
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