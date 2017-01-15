Готівковий долар на "чорному" ринку торгується по 28,8

На неофіційному готівковому валютному ринку курс долара досяг рівня 28,8 гривні за долар.

Про це свідчать дані Finance.UA.

Так, станом на 11:30 покупці виставляли заявки в середньому по 28,61 гривні за долар, продавці - на рівні 28,79 гривні за долар.

При цьому обсяг пропозицій продавців майже втричі перевищує обсяг пропозицій покупців.

У той же час, офіційний курс гривні на 16 січня встановлений на рівні 27,66 гривні за долар.

Нагадаємо, у п’ятницю гривня на міжбанку впала на 41 копійку до 27,75 гривні за долар.

Що стосується євро, то на "чорному" ринку європейська валюта торгується на рівні 30,09-30,37 гривні.

Економічна правда