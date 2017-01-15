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Готівковий долар на "чорному" ринку торгується по 28,8

Неділя, 15 січня 2017, 12:00

На неофіційному готівковому валютному ринку курс долара досяг рівня 28,8 гривні за долар.

Про це свідчать дані Finance.UA.

Так, станом на 11:30 покупці виставляли заявки в середньому по 28,61 гривні за долар, продавці - на рівні 28,79 гривні за долар.

 

При цьому обсяг пропозицій продавців майже втричі перевищує обсяг пропозицій покупців.

У той же час, офіційний курс гривні на 16 січня встановлений на рівні 27,66 гривні за долар.

Нагадаємо, у п’ятницю гривня на міжбанку впала на 41 копійку до 27,75 гривні за долар.

Що стосується євро, то на "чорному" ринку європейська валюта торгується на рівні 30,09-30,37 гривні.

Економічна правда

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Коментарі — 4
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IP: 73.110.64.---Vova Groznui15.01.2017 21:46
А що тут дивуватися в країні економіки 0 на патріотизмі гривню не підняти
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IP: 82.193.99.---Николай Харевский15.01.2017 15:02
Чинна влада все робить для того, що б здешевити українську гривню по відношенню до російського рубля. От тільки навряд чи це перспективно.
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IP: 94.178.221.---sensor+215.01.2017 13:48
При цьому обсяг пропозицій продавців майже втричі перевищує обсяг пропозицій покупців.
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Лол, и покупают?
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IP: 95.67.100.---М_Гайдамака15.01.2017 12:42
А скільки він буде кштувати, коли НБУ додрукую 150 млрд гривень, щоб покрити борги Коломойського по привату?
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