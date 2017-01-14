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Дитячий санаторій, яким опікується дружина президента, придбав продуктів утричі дорожче від ринку

Субота, 14 січня 2017, 17:06

У Донецькій області санаторій соцреабілітації дітей-сиріт "Смарагдове місто" уклав з ФОП Родін Олександр Петрович ряд угод на постачання продуктів харчування на суму 3,4 мільйона гривень.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив колишній в.о. глави "Укргазвидобування" Олексій Тамразов.

З прикріплених копій договорів випливає, що "Смарагдове місто" купує продукти харчування як мінімум в 2-3 рази дорожче ринку.

Так, наприклад, санаторій придбав 16 650 кг картоплі за ціною 12 грн/кг, хоча її ціна в середньому від 3 до 7 грн/кг. 49500 яєць було придбано по 4 грн/шт, хоча середня ціна закупівлі від 2 до 2,6 грн/шт.

"Цей ФОП і в грудні картоплю по 12 грн/кг "дітям із зони АТО" поставляв", - пише Тамразов.

14 травня президент Петро Порошенко назвав "Смарагдове місто" найбільш важливою школою для України.

"Я дуже хочу, щоб цей центр був зразковим. Маємо робити потужні кроки, щоб наблизити мир, щоб люди – українці, які мешкають на окупованих територіях, дивились на те, як живуть на вільній Україні. Саме тому я тут, у "Смарагдовому місті", - сказав Порошенко та переказав вітання учням та педагогічному колективу школи від дружини Марини, яка нею опікується.

Відзначимо, що "Смарагдове місто" не вперше купляє товари за завищеними цінами.

Так, в січні 2013 року, "Смарагдове місто" уклало з ТОВ "Укпродукт" ряд угод на постачання продуктів харчування на суму 7,74 млн гривень, купивши товари за ціною втричі дорожче за ринкову.

У листопаді, 2015 року керівник відділу з протидії корупції Центру "Ейдос" Гліб Канівський писав в колонці на ЕП, що ФОП Родіна Н.Л. і ФОП Сугак Г.К. поділили між собою держзамовлення для "Смарагдового міста" на суму 4,04 млн грн, поставляючи санаторію футболки по 315 грн за одиницю при реальній вартості 55 грн.

Економічна правда

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Коментарі — 8
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IP: 93.74.59.---RX14.01.2017 18:58
Жёстко, ворвать у сирот, эти статьи только воздух сотрясают.
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IP: 193.194.106.---Nataliya Mychko14.01.2017 18:44
Руководство санатория сидит на откате, это понятно! Половину ФОП отдает обратно. Стандартная схема отката(((( И это по всей стране такое, к сожалению, особенно, если тендерные закупки или из бюджета! Но при чем тут жена Порошенка? Статья явно заказная. Если она и помогает санаторию, то не является его ревизором. Дерибанят - директор, замы, завхоз, гл.бухгалтер. Тех, кто помогает, не допускают к проверкам. НЕ пишите всякую чушь!
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IP: 37.139.181.---Іван Сірко14.01.2017 18:25
Наконец-то и жена в дом деньги начала приносить.
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IP: 176.113.165.---Igor Tkachenko14.01.2017 18:00
Нічого нового ці "перші леді" мабуть нездатні вигадати, згадайте "грандіозний проект" пані ющенко...
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IP: 50.70.246.---Potting Soil14.01.2017 17:58
Дуже багато зайвої інформації.
Просто оголосіть прізвища тих, кому знову нічого не буде.
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