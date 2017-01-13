Мін'юст запустив онлайн-реєстр фізосіб і компаній-боржників
Міністерство юстиції оголосило про запуск відкритого онлайн-реєстру громадян і компаній-боржників.
Про це пише AIN.
Як повідомляє видання, це пов'язано з тим, що 5 січня 2017 року вступив в силу закон "Про виконавче провадження", норми якого і передбачають такий реєстр.
У нього включені дані про громадян України, а також українські компанії, які за рішенням суду визнані боржниками і щодо яких відкрито виконавче провадження.
Дані про таких боржників, згідно із законом, повинні бути відкритими і розміщуватися на сайті Мін'юсту.
"Щоб знайти в реєстрі компанію, потрібно ввести у відповідні поля її назву і код ЄДРПОУ. Людину можна шукати по імені, прізвищу та ІПН. Але в реєстрі можна буде знайти дані тільки про тих боржників, щодо яких виконавче провадження було зареєстровано вже після старту реєстру", - йдеться в повідомленні.
До реєстру не вносяться держоргани та органи місцевого самоврядування, боржники за рішеннями немайнового характеру, а також ті, які не мають заборгованості по платежах за виконавчими документами понад 3 місяців.
Нагадаємо, в кінці минулого року президент підписав закон, за яким ФОП повинні платити ЄСВ, навіть не отримуючи доходу.
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