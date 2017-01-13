Всі розділи
Укр / Рус

Мін'юст запустив онлайн-реєстр фізосіб і компаній-боржників

П'ятниця, 13 січня 2017, 08:59

Міністерство юстиції оголосило про запуск відкритого онлайн-реєстру громадян і компаній-боржників.

Про це пише AIN.

Як повідомляє видання, це пов'язано з тим, що 5 січня 2017 року вступив в силу закон "Про виконавче провадження", норми якого і передбачають такий реєстр.

 

У нього включені дані про громадян України, а також українські компанії, які за рішенням суду визнані боржниками і щодо яких відкрито виконавче провадження.

Дані про таких боржників, згідно із законом, повинні бути відкритими і розміщуватися на сайті Мін'юсту.

"Щоб знайти в реєстрі компанію, потрібно ввести у відповідні поля її назву і код ЄДРПОУ. Людину можна шукати по імені, прізвищу та ІПН. Але в реєстрі можна буде знайти дані тільки про тих боржників, щодо яких виконавче провадження було зареєстровано вже після старту реєстру", - йдеться в повідомленні.

До реєстру не вносяться держоргани та органи місцевого самоврядування, боржники за рішеннями немайнового характеру, а також ті, які не мають заборгованості по платежах за виконавчими документами понад 3 місяців.

Нагадаємо, в кінці минулого року президент підписав закон, за яким ФОП повинні платити ЄСВ, навіть не отримуючи доходу.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Мінюст борги
Матеріали за темою
Мін'юст знову витратить на захист від "приватівців" 600 тисяч доларів 5 грудня 2016, 09:43
Мін'юст: НАЗК досі не показала схему перевірки декларацій 4 листопада 2016, 18:23
Заступник міністра юстиції задекларувала майже півмільйона гривень та 290 тисяч доларів 23 жовтня 2016, 09:57
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті