Міністерство юстиції оголосило про запуск відкритого онлайн-реєстру громадян і компаній-боржників.

Про це пише AIN.

Як повідомляє видання, це пов'язано з тим, що 5 січня 2017 року вступив в силу закон "Про виконавче провадження", норми якого і передбачають такий реєстр.

У нього включені дані про громадян України, а також українські компанії, які за рішенням суду визнані боржниками і щодо яких відкрито виконавче провадження.

Дані про таких боржників, згідно із законом, повинні бути відкритими і розміщуватися на сайті Мін'юсту.

"Щоб знайти в реєстрі компанію, потрібно ввести у відповідні поля її назву і код ЄДРПОУ. Людину можна шукати по імені, прізвищу та ІПН. Але в реєстрі можна буде знайти дані тільки про тих боржників, щодо яких виконавче провадження було зареєстровано вже після старту реєстру", - йдеться в повідомленні.

До реєстру не вносяться держоргани та органи місцевого самоврядування, боржники за рішеннями немайнового характеру, а також ті, які не мають заборгованості по платежах за виконавчими документами понад 3 місяців.

Нагадаємо, в кінці минулого року президент підписав закон, за яким ФОП повинні платити ЄСВ, навіть не отримуючи доходу.