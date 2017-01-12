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Райвіса Вецкаганса призначено в.о. голови АМПУ – Омелян

Четвер, 12 січня 2017, 17:37

Райвіса Вецкаганса призначено в.о. голови ДП "АМПУ".

Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.

Як зазначається, міністр інфраструктури Володимир Омелян представив 12 січня 2017 року в м. Одеса нового керівника трудовому колективу підприємства.

Під час представлення Омелян наголосив на тому, що новий очільник має повну свободу дій щодо реформування АМПУ та боротьби з корупційними схемами.

"Я наполягаю на тому, що АМПУ має бути реформована та перетворена на прозоре та ефективне підприємство, яке працює на державу і відстоює державний, а не приватний інтерес. В цьому розрізі Райвіс Вецкаганс має повну свободу дій", - сказав Омелян.

Міністр наголосив, що зміна керівництва АМПУ - перший крок у реформуванні морської галузі.

 

 "Ми розпочали реформу, і вже є певний спротив. Це нормально. Якщо міністр зручний для всіх, це ставить під питання його ефективність. Але я наголошую: державний інтерес і державний контроль над державними ж підприємствами мають бути вище за приватні інтереси. Я відстоюю і відстоюватиму саме такий підхід", - наголосив Омелян.

Як відомо, 11 січня Приморський районний суд Одеси зупинив дію наказу Міністерства інфраструктури про зміну керівника ДП "АМПУ".

Раніше міністерство інфраструктури направило АМПУ наказ про звільнення Наконечного з посади в. о. голови АМПУ і покладення виконання цих обов'язків на начальника юридичної служби підприємства Сергія Гронського.

Міністр інфраструктури Омелян заявляв, що призначення Гронського - тимчасовий захід з метою встановлення робочого діалогу між Міністерством та АМПУ, а також зупинки зловживань, які здійснюються на підприємстві.

Економічна правда

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