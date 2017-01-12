Насіров: Одеська митниця перевиконала план після звільнення Марушевської

За результатами грудня 2016 року збори Одеської митниці виросли на 30%, майже на 411 мільйонів гривень.

Така позитивна динаміка спостерігається після зміни керівництва митниці, повідомив голова ДФС Роман Насіров під час наради у м. Одеса.

За його словами, фактично митники перерахували до бюджету 1 млрд 790 млн грн, забезпечивши понад план надходження до бюджету 411 млн грн.

Крім того, у рамках експерименту, за яким 50% суми перевиконаних щомісячних планових митних платежів відраховуються на розвиток інфраструктури регіону, додаткові надходження у грудні 2016 року складають 204,8 млн грн, що більше, ніж за весь попередній період 2016 року.

Підбиваючи підсумки голова ДФС зазначив, що перед фіскальною службою уряд ставив два головних і найважчих завдання - виконання доходної частини бюджету, отримання додаткових надходжень до нього та одночасна необхідність створення сприятливих умов для ведення бізнесу, збільшення інвестиційної привабливості країни.

"У державі триває процес децентралізації, важливу роль починають відігравати для відповідних територій місцеві бюджети. І тут наші показники по надходженню платежів до місцевих бюджетів значно зросли. Зростання платежів до місцевих бюджетів до 131,3 мільярда гривень дасть поштовх для розвитку регіонів" – зазначив голова ДФС.

За словами голови ДФС, значно зросли надходження й до місцевих бюджетів, які з початку року отримали 131,3 млрд грн. Одеська область отримала 8,9 млрд грн.

Як відомо, 5 грудня 2016 року керівника Юлію Марушевську офіційно звільнили з Одеської митниці.

Нагадаємо, 14 листопада керівник Одеської митниці Юлія Марушевська подала у відставку.

Вона була призначена керівником Одеської митниці в жовтні 2015 року.

До призначення Марушевська була заступником голови Одеської обладміністрації Михеіла Саакашвілі.

Як відомо, на початку червня голова фіскальної служба Роман Насіров заявив, що звільнить Марушевську з керівництва Одеської митниці до осені.

Він мотивував це тим, зокрема, що Одеська митниця не виконує плани, погано здійснює контроль вантажів.

Насіров натякав на популізм Марушевської, але запевняв, що в нього немає конфлікту з нею.

Марушевська в середині липня подала два позови до суду на Насірова.

Економічна правда