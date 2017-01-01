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Закон про держбюджет на 2017 вступив в силу

Неділя, 1 січня 2017, 17:25

У неділю, 1 січня 2017 року, набув чинності закон України про державний бюджет на 2017 рік.

Документ передбачає доходи бюджету на 2017 рік у сумі 731,031 млрд гривень, у тому числі доходи загального фонду - 673,737 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 57,293 млрд гривень.

Видатки бюджету на наступний рік передбачено у сумі 800 млрд гривень, у тому числі видатки загального фонду - 739 млрд гривень та видатки спеціального фонду - 60,318 млрд гривень.

Граничний обсяг дефіциту бюджету визначено у сумі 77,547 млрд гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду - 62,338 млрд гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду -  15,208 млрд гривень.

У 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць пропонується встановити у розмірі з 1 січня 2017 року - 1,544 тисяч гривень, з 1 травня - 1,624 тисяч гривень, з 1 грудня - 1,7 тисяч гривень.

Нагадаємо, 21 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2017 рік. Президент підписав його 26 грудня.

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