Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз": Транзит газу впав на 19% через завантаження OPAL

П'ятниця, 30 грудня 2016, 13:59

НАК "Нафтогаз України" заявив про зниження обсягів транзиту російського газу по території країни з 22 грудня на 19% через збільшення поставок по "Північному потоку" в газопровід OPAL.

Про це йдеться у повідомленні НАК.

Як зазначає прес-служба, згідно з даними Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG), з 22 грудня російське ПАТ "Газпром" значно наростило обсяги транспортування газу газопроводом "Північний потік".

 

"Майже всі додаткові обсяги пройшли через газопровід OPAL. При цьому обсяг транзиту Україною за цей час значно скоротився, а щоденний загальний обсяг постачань газу до Європи обома маршрутами фактично не змінювався", - йдеться у повідомленні.

Починаючи з 22 грудня використання маршруту Північний потік-OPAL зросло з 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м на добу (зростання на 41%). В результаті, Газпром наростив фізичне завантаження газопроводу OPAL з 50% до понад 80% його потужності.

За цей час обсяги транспортування газу українською ГТС в напрямку Словаччини зменшилися зі 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м на добу (-19%).

Як зазначили у компанії, дані ENTSOG дозволяють припустити взаємозв’язок між збільшенням використання OPAL та зменшенням транзиту Україною та Словаччиною.

"Це ставить під сумнів твердження про те, що рішення Єврокомісії про розширення доступу "Газпрому" до OPAL та відступ від стандартного європейського законодавства не призведуть до зменшення обсягів транзиту російського газу через територію України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у НАК зазначили, що ситуація, що склалася, дає підстави вважати, що "Газпром" вживає цілеспрямованих дій для обмеження транзиту українською газотранспортною системою.

Як повідомлялося раніше, суд Європейського Союзу призупинив рішення про доступ "Газпрому" до 80% потужностей газопроводу OPAL.

Рішення Європейської комісії про допуск російського "Газпрому" до газопроводу OPAL у Європейському суді оскаржив польський уряд.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Нафтогаз Газпром транзит
Матеріали за темою
"Нафтогаз" хоче продати свої єгипетські активи 29 грудня 2016, 14:56
Монетизація субсидій запустить ринок газу для населення - Коболєв  29 грудня 2016, 11:34
Кабмін реструктуризував борг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 роки 28 грудня 2016, 12:48
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.69.195.---Kobel Ihor30.12.2016 15:00
Яка несподіванка! Все давно йде до ізоляцї нашої труби. Ми ж позбулися енергетичної залежності від росії, еге ж? От і вони позбуваються транзитної залежності. Працівникам всіх нафтогазів- середньостатистичну зарплату!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 195.78.69.---Naim30.12.2016 14:51
В связи с этим необходимо снизить зарплаты сотрудникам Нефтегаза и всем другим нефтегазовым структурам до минимальной зарплаты 3200!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті