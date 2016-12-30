"Нафтогаз": Транзит газу впав на 19% через завантаження OPAL

НАК "Нафтогаз України" заявив про зниження обсягів транзиту російського газу по території країни з 22 грудня на 19% через збільшення поставок по "Північному потоку" в газопровід OPAL.

Про це йдеться у повідомленні НАК.

Як зазначає прес-служба, згідно з даними Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG), з 22 грудня російське ПАТ "Газпром" значно наростило обсяги транспортування газу газопроводом "Північний потік".

"Майже всі додаткові обсяги пройшли через газопровід OPAL. При цьому обсяг транзиту Україною за цей час значно скоротився, а щоденний загальний обсяг постачань газу до Європи обома маршрутами фактично не змінювався", - йдеться у повідомленні.

Починаючи з 22 грудня використання маршруту Північний потік-OPAL зросло з 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м на добу (зростання на 41%). В результаті, Газпром наростив фізичне завантаження газопроводу OPAL з 50% до понад 80% його потужності.

За цей час обсяги транспортування газу українською ГТС в напрямку Словаччини зменшилися зі 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м на добу (-19%).

Як зазначили у компанії, дані ENTSOG дозволяють припустити взаємозв’язок між збільшенням використання OPAL та зменшенням транзиту Україною та Словаччиною.

"Це ставить під сумнів твердження про те, що рішення Єврокомісії про розширення доступу "Газпрому" до OPAL та відступ від стандартного європейського законодавства не призведуть до зменшення обсягів транзиту російського газу через територію України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у НАК зазначили, що ситуація, що склалася, дає підстави вважати, що "Газпром" вживає цілеспрямованих дій для обмеження транзиту українською газотранспортною системою.

Як повідомлялося раніше, суд Європейського Союзу призупинив рішення про доступ "Газпрому" до 80% потужностей газопроводу OPAL.

Рішення Європейської комісії про допуск російського "Газпрому" до газопроводу OPAL у Європейському суді оскаржив польський уряд.

Економічна правда