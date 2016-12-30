Тігіпко купив у росіян готель Radisson - ЗМІ

Російська компанія "Готель Девелопмент" продала готель структурам, близьким до банкіра Сергія Тігіпка.

Про це розповіли три джерела: два інвестиційних банкіра і директор девелоперської компанії, пише ЛІГА.net.

Операцію завершили близько трьох місяців тому, а її сума становила близько 10 млн дол., повідомив один зі співрозмовників.

"Готель проданий. Ім'я покупця не знаю", - сказав заступник генерального директора компанії "Готель Девелопмент" Олексій Нефьодов.

Як відомо, російська компанія "Готель Девелопмент" відкрила свій єдиний об'єкт в українській столиці - готель Radisson Blu Hotel Kiev Podil - в кінці 2012 року. Для будівництва залучили позикові гроші, 38 млн дол. кредиту взяли в Промінвестбанку. Управління готелем власник передав великому мережному оператору - скандинавській Rezidor SAS.

Уже в 2013 році "Готель Девелопмент" виставив об'єкт на продаж. За свій актив він намагався виручити не менше 80 млн дол., розповідав обізнаний інвестбанкір. Висока вартість готелю на 163 номери довгий час відлякувала потенційних інвесторів, але в цьому році росіяни пішли на поступки.

"Сума угоди становила до 10 млн дол., це недорого за готель такого рівня", - повідомив співрозмовник, близький до угоди.

Готель оформлений на компанію "Беон плюс". Її засновник - Wesla Investments Limited з Британських Віргінських островів - залишився незмінним. Кінцевим бенефіціаром компанії в держреєстрі зараз значиться громадянин Молдови Віктор Гараба.

Як пише видання, в кінці літа в керівництві "Беон плюс" відбулися знакові зміни. У серпні директором компанії стала Оксана Кавицька. Її попереднє місце роботи - київське ЦКБ "Шхуна", зареєстроване по вулиці Петлюри, 30.

У цьому ж будинку знаходиться головний офіс ТАСкомбанку Тігіпко і цілий ряд інших компаній бізнесмена. Під час керівництва Кавицькою одним з акціонерів "Шхуни" в 2016 році були кіпрські компанії "Ліфаза Лімітед" і "Белсіс Лімітед".

"Ліфаза", наприклад, виступала акціонером компанії "Мегатрансбудекспо". Тігіпко - її кінцевий власник.

"Белсіс Лімітед" поряд з фірмою "Центр фондових рішень" в минулому році виступала співзасновником однойменної фінансової компанії. Її кінцевим власником також значиться Тігіпко.

"Белсіс" ще 7 років тому встигла побувати членом ревкоміссіі "Дніпровагонмашу", який входить в список промислових підприємств бізнесмена.

Майже десять років тому Тігіпко вже робив спробу стати готельером.

У 2008 році компанія "Київ Житлоінвест Менеджмент" планувала побудувати в Києві готель Regent (компанії Rezidor SAS) по вулиці Велика Васильківська. Серед її нинішніх засновників є та сама "Ліфаза Лімітед". А екс-директор компанії Людмила Назаренко очолює наглядову раду ТАСкомбанку. Цей проект обговорювався на містобудівній раді Києва, але плани залишилися планами.