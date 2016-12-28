"ДТЕК" Ахметова закупить 100 тисяч тонн вугілля з Польщі

Енергохолдинг "ДТЕК" планує імпортувати з Польщі ще 100 тис. тонн вугілля до кінця лютого 2017 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Для забезпечення стабільної роботи теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго" взимку компанія уклала контракт на імпорт додаткових обсягів вугілля марки Г з Польщі. Сумарно до кінця лютого 2017 року на станції планується поставити 100 тис. тонн польського вугілля. "ДТЕК" також продовжує викуповувати весь вільний обсяг вугілля у державних шахт, "- йдеться в повідомленні.

"ДТЕК" повідомляє, що через похолодання з 1 по 27 грудня споживання електроенергії в країні збільшилася на 8%, а спалювання вугілля на ТЕС компанії - на 35% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У зв'язку з цим для стабільного вироблення електроенергії на ТЕС "ДТЕК Енерго" компанія прийняла рішення закупити додаткові обсяги палива з Польщі.

"Ми продовжуємо вести інтенсивну роботу щодо забезпечення вугіллям наших ТЕС. Видобуток власного вугілля зріс на 8% з початку року. Максимально збільшені закупівлі державного вугілля. Додаткові обсяги вугілля ми закуповуємо ще в Польщі. Так, 50 тис. тонн надійдуть на наші ТЕС вже в січні, ще 50 - в лютому", - цитує прес-служба слова комерційного директора "ДТЕК Енерго" Віталія Бутенка.

Згідно з повідомленням, поставки вугілля з державних шахт на ТЕС "ДТЕК" становлять в середньому 45-60 тис. тонн на місяць, і "ДТЕК" готовий нарощувати обсяги закупівель.