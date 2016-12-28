В Україні скасували дозволи на перепланування житла

Уряд скасував необхідність отримання дозвільних документів для власників і наймачів житла гуртожитків при виконанні робіт з переобладнання та перепланування, що не передбачають втручання у несучі конструкції або інженерні системи загального користування.

Відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні уряду, пише УНІАН.

Пізніше прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з посиланням на віце-прем'єр-міністра – голову відомства Геннадія Зубка повідомила, що постановою уряду спрощуються правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків.

"Відтепер власникам житла або наймачам гуртожитків, за погодженням з власником, при виконанні робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання у несучі конструкції або інженерні системи загального користування, не потрібно отримувати дозвільні документи", – йдеться в повідомленні.

Зубко уточнив, що після завершення зазначених робіт, введення об'єкта в експлуатацію також не потрібне.